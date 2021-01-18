"Будет кайф вообще": Шпица сделала заявление после поцелуя с партнером по шоу "Танцы со звездами"

На экранах стартовал 12 сезон проекта "Танцы со звездами". Катерина Шпица и Максим Щепкин исполнили яркий номер, который закончился поцелуем. Танец пары очень понравился зрителям. "Мечтаю увидеть их в финале!" - признаются поклонники шоу.
Удачный старт вдохновил Катерину и Максима на новые свершения. Этим утром знаменитость и ее партнер с самого утра отправились на репетицию. В личном микроблоге Катерина Шпица призналась, что у нее появилось желание работать больше.
Звезда сериала "Полярный" поблагодарила поклонников за поддержку. Шпица и Щепкин не оставили без внимания комментарии фанатов.
Поклонников очень расстроила реакция Николая Цискаридзе, который сидел в жюри. Звезда балета, считает публика, была несправедлива к Катерине Шпице и Максиму Щепкину. Эту убежденность зрителей актриса не разделила. Звезда сериала "Полярный" отметила, что критика в адрес их пары была обоснованной.
"А я не расстроилась. Он прав насчет 70%! Вот выдадим 100, тогда будет кайф вообще", – заявила Катерина Шпица.
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