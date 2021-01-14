В семье Шпицы прибавление: актриса показала нового маленького члена семьи

Катерина Шпица все свое свободное время старается уделять сыну. Иногда она берет с собой мальчика на светские мероприятия, приобщая к коммуникациям.
На днях заботливая мама исполнила мечту своего восьмилетнего сына Германа. Она принесла домой кота, о котором мальчик так долго грезил. "Принесла домой счастье", – написала Шпица в своем "Инстаграм".
Кадры первой встречи ребенка с животным Катерина Шпица показала подписчикам. На видео счастливый Герман играет с котиком и веселится.
"С Новым котом" Бастион пал, я сдалась, мы подарили сыну мечту – котика", – написала Катерина Шпица в разделе "Сторис".
Отметим, после развода с Константином Адаевым Катерина Шпица встречалась с режиссером Марюсом Вайсбергом. Потом за ней ухлестывал фитнес-тренер Руслан Попов. Предложение выйти за него замуж он сделал на сцене после премьеры Шпицы "Ромео и Джульетта" в театре Булгакова. Однако прошло уже два года, а свадьбы так и не было.
Пара объясняет это тем, что не торопится под венец. Общих детей они пока не планируют, поэтому наслаждаются обществом друг друга без обязательств.
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