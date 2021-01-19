"Кровянистые выделения не прекращаются два месяца": Муцениеце столкнулась с интимной проблемой

Агата Муцениеце рассказала об ужасах беременности и послеродовой депрессии. Актриса призналась, что это стало для нее настоящим испытанием.

Артистка поведала, что еще долго после появления малышей она пыталась привести свое тело и психологическое состояние в порядок. Впервые матерью Агата Муцениеце стала в 24 года, когда родился Тимофей, через несколько лет на свет появилась дочь Мия.

По словам актрисы, это было чуть ли не самое сложное время в ее жизни. Неожиданно знаменитость столкнулась с серьезными переменами, произошедшими с ее организмом. "Меня шокировало, что кровянистые выделения не прекращаются два месяца", – заявила артистка. Она недоумевает: почему никто не предупреждает об этом будущую маму?

По словам звезды, она собирала свой организм по кускам. Агата Муцениеце отметила, что рыдала почти каждый день. По мнению звезды, в сложный период особенно важно, чтобы женщину поддерживал муж. Артистка считает, что мужчина должен проявлять заботу и понимание, но такое случается редко.

Во время шоу МамBook на своем ютуб-канале актриса несколько раз подкалывала экс-супруга Павла Прилучного. Так, когда Анна Седокова рассказала о жестокости первого мужа и его проблемах с алкоголем, Агата Муцениеце поспешила упомянуть про собственный опыт.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в прошлом году. Их развод был скандальным. Произошедшее положительно сказалось на ее карьере: актриса работает над несколькими проектами, параллельно развивая и ютуб-каналы.