Всегда присутствует кто-то третий: стало известно о любовной жизни Харламова

Комик Гарик Харламов в 2020 году развелся с актрисой Кристиной Асмус. С тех пор знаменитости постоянно приписывают различные романы. Например, ходили слухи, что юморист встречается со звездой сериала "Крепостная" Катериной Ковальчук. Дипломированный ведический астролог Анна Гехман уверена, что в личной жизни Гарика Харламова будет еще много взлетов и падений.

Луна в Стрельце. Она делает человека открытым, щедрым, честным правдолюбом. Это активные люди, целеустремленные, творческие и обаятельные. Как правило, независимы и часто ссорятся со своими родственниками. Очень любят спорт, эрудированные. Из недостатков – вспыльчивость, но они остывают так же быстро, как и вспыхивают. Эти люди по-детски наивны.

Ретроградный Юпитер с ретроградным Сатурном в Деве.

Юпитер – это духовность и религия, расширения и блага, а Сатурн – сужения, аскетизм и дисциплина, следование правилам. Они оба связаны с религией и путешествиями. Ретроградный Юпитер – это такая зацепка за материальное и в знаке Девы только усилятся материальность и прагматизм. Такому человеку нужно найти золотую середину между нерациональными тратами и скупостью.

Соединение ретроградного Меркурия с Кету во втором доме даст непредсказуемость в общении, поведении и принятии решений. А так же в семье. Могут быть резко нарушены коммуникации и взаимопонимание.

Родительская семья распадется и будет жить в отдалении друг от друга, что в принципе и произошло в жизни Гарика Харламова. В личной жизни будет много взлетов и падений. Сознание партнеров всегда будет ориентировано на любовные треугольники, этот аспект в отношениях будет присутствовать всю жизнь. А, как известно, наши партнеры являются нашим зеркальным отражением, поэтому отношения будут ахиллесовой пятой Харламова. В его сознание всегда будет присутствовать кто-то третий с его стороны или со стороны его второй половины.

Солнце, Марс и Венера в Водолее. Такие люди не похожи на других, они всегда выделяются из толпы, так же видят красоту во всем необычном. Эти люди первопроходцы и новаторы во всем, в отношениях в том числе. Это свободные взгляды на отношения. Это еще раз подтверждает непостоянство и тягу к новым впечатлениям, которые не будут способствовать сохранению брака. Солнце в Водолее сделает его свободолюбивым и независимым, с бунтарским характером, а Марс целеустремленным и непохожим на других. Отсюда яркая харизматичная личность Гарика.

2021 год принесет много положительных моментов. В первую очередь неплохие заработки, впереди ждет много интересных творческих проектов. Ему придется много и напряженно работать. А так же 2021 заставит Гарика Харламова иначе взглянуть на свою жизнь, многое осознать и принять, это год трансформации его сознания.