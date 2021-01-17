Харламов убит горем из-за чудовищной трагедии

Кончина Бориса Грачевского стала непоправимой утратой не только для его родных и близких, но и для всех россиян, которые выросли на созданном им "Ералаше". Для Гарика Харламова смерть сценариста стала полной неожиданностью и настоящей трагедией.

Юморист Гарик Харламов был близок покойному кинорежиссеру не только по сфере деятельности, но и по духу. Мужчины дружили и тесно общались по различным вопросам, легко понимая друг друга. 17 января состоялись похороны Бориса Грачевского и прощальная панихида, среди участников которой был и Гарик Харламов. Артист очень тяжело воспринял уход знаменитого сценариста, так как не воспринимал его одним из тех, кто склонен к скорой кончине.

Во время траурной церемонии юморист рассказал, что время от времени имел возможность лично встречаться с основателем киножурнала "Ералаш". Борис Грачевский несколько раз приходил на съемки шоу "Comedy Club", где выступал Гарик Харламов. Несмотря на разницу в возрасте, мужчины увлеченно разговаривали на тему сериалов, им было что обсудить. Две недели назад между ними состоялся последний диалог. "Грачевский и смерть просто несовместимы", – заявил убитый горем комик.

Напомним, церемония прощания с Борисом Грачевским прошла в Доме кино. Во время панихиды к гробу подходили друзья и близкие усопшего сценариста, чтобы проводить его в последний путь. Кроме Гарика Харламова, там были Елена Малышева, Бедрос Киркоров, Леонид Якубович и другие знаменитости.

