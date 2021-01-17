Не Асмус: холостяка Харламова сняли целующимся с известной артисткой

Юмориста Гарика Харламова засняли за поцелуями с 38-летней певицей Миленой Дейнегой. Артистка разместила кадры встречи с резидентом Comedy Club в своем "Инстаграме".



Уже на протяжении длительного времени российский юморист Гарик Харламов находится в статусе холостяка. Комик может себе позволить кокетничать и флиртовать с женщинами, не скрывая этого от общественности.

Так и произошло во время празднования дня рождения продюсера Алексея Новацкого. В "Инстаграме" певицы Милены Дейнеги появились кадры, на которых она целует Харламова. Стоит отметить, что встреча с юмористом настолько впечатлила артистку, что она не смогла удержаться от использования нецензурной брани.

Кроме того, Милена призналась, что без ума от Харламова. Певица пообещала выйти за него замуж. Смущенный комик лишь улыбался и кивал в ответ.

Светские обозреватели тут же растиражировали данное событие. Судя по реакции СМИ, большинство людей сошлись во мнении, что Харламов отлично смотрится с женщиной подобного типажа. Стоит отметить, что темперамент Кристины Асмус, бывшей возлюбленной звезды, совершенно другой. Вероятно, именно по этой причине красивая история любви Асмус и Харламова оборвалась.