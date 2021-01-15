Муцениеце чувствовала себя второсортной рядом с Прилучным: Не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной

По словам Муцениеце, пока она занималась домом и детьми, ее супруг активно строил карьеру. Гонорары и популярность Павла Прилучного росли день ото дня. Агата перестала чувствовать, что является ровней избраннику, ощущала себя второсортной.
"Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину", – сказала Агата Муцениеце в свежем интервью.
Брак Прилучного и Муцениеце не был идеальным. Ходят слухи, что актер изменял жене и поднимал на нее руку. Актриса не скрывает, что винила себя во всех проблемах. Девушке казалось, что из нее вышла плохая жена, никудышная хозяйка. Агата начала думать, что плохо выглядит, поэтому не заслуживает такого потрясающего парня как Павел. "Не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня", – вспомнила свои ощущения звезда.
После развода актриса сконцентрировалась на работе. Карьера Муцениеце пошла в гору. Знаменитость запустила собственных ютуб-проект, получила главную роль в сериале "Крюк". К артистке вернулась уверенность в себе. Агату стали чаще звать на пробы.
О новом замужестве Агата Муцениеце пока не думает. Между тем в сердце артистки появилось место для новой любви. В последнее время знаменитость пользуется популярностью у противоположного пола. Агату часто зовут на свидания.
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