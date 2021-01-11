"Спасибо, что выбрал меня в отцы!": Павел Прилучный показал младенца

Звезда сериала "Мажор" празднует особую дату. Павел Прилучный опубликовал трогательное поздравление.

11 января родился первенец артиста – Тимофей. Мальчику исполнилось восемь лет. В день рождения сына Павел Прилучный опубликовал в микроблоге архивное фото. На снимке запечатлен зевающий младенец. Нетрудно догадаться, что грудничок в кадре – маленький Тимофей.

"С днем рождения! Спасибо тебе, что выбрал меня в свои отцы! Я не подведу!" – подписал публикацию актер сериала "Мажор".

Отметим, что этим утром Тимофей принимал поздравления от матери – актрисы Агаты Муцениеце. Артистка устроила наследнику сюрприз – украсила всю квартиру воздушными шарами. Как сообщила Муцениеце в личном микроблоге, вечером ее сына ждет вечеринка. Тимофей уже попросил Агату принарядиться для праздника.

Напомним, в 2011 году Павел Прилучный женился на актрисе латвийского происхождения Агате Муцениеце. Пара познакомилась на съемках сериала "Закрытая школа". Через три года после бракосочетания у артистов родился первенец Тимофей. Весной 2016 года Агата и Павел вновь стали родителями – на свет появилась их дочь Мия. Летом 2020 года Прилучный и Муцениеце развелись. Актер сериала "Мажор" принимает активное участие в воспитании отпрысков.