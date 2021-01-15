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Быстро помириться не получится: вражда Прилучного и Муцениеце затянется на годы

Быстро помириться не получится: вражда Прилучного и Муцениеце затянется на годы

Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Гехман

Анна Гехман блогер

 Дипломированный ведический астролог, медиум, человек-рентген, Мастер коррекции Васту, постоянный эксперт Пятого канала.
В 2021 году Павлу Прилучному следует беречь ноги от увечий, считает астролог Анна Гехман. В целом артиста ждут хорошие 12 месяцев, между тем с экс-женой Агатой Муцениеце быстро помириться не получится.
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Павел наделен такими качествами как сила, энтузиазм, жизнерадостность, авантюризм. Он любит путешествия и спорт, азартен, вынослив. Очень вспыльчив и агрессивен, немного даже деспотичен, уверен в себе, но непостоянен.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Луна в накшатре (лунная стоянка) Бхарани дает человеку известность и уважение. Солнце с Меркурием в Весах. Солнце здесь в падении. Партнер по браку у такого человека будет всегда очень красив, дружелюбен, с художественным вкусом, готов идти на любой компромисс, даже если его взгляды не совпадают с взглядами супруга. Солнце – это эго, сила, власть, яркая индивидуальность и здесь оно в падении, а Весы – это вечный компромисс и партнерство.

Меркурий здесь ретроградный. Он не способствует дипломатичному общению и принятию правильных решений в сложных ситуациях. У таких людей проблемы в коммуникациях из-за того, что много неясностей в голове и человек выражает себя неправильно. Очень много страхов. Поэтому договориться с ним будет сложно. Такой брак в большинстве случаев заканчивается разводом. Эти показатели присутствуют в карте Павла. Соединения Раху и ретроградного Юпитера могут давать проблемы с законом, так как Юпитер – это закон, Раху – нарушение законов, особенно в Рыбах. Поэтому Павлу нужно быть очень аккуратным и держать свои эмоции под контролем.

В 2021 году есть большая вероятность того, что в отношениях Павла и Агаты все еще будет сохраняться напряженность до середины 2023 года. Что касается карьеры, то Павлу придется много и упорно работать на протяжении всего года, он будет очень переживать из-за своей работы, по поводу ролей и во второй половине года он получит ту роль, о которой мечтал. Юпитер будет способствовать творческому подъему. Роли у Павла, как правило, будут всегда связаны с оружием, кровью и борьбой.

2021 год даст возможность Прилучному улучшить его материальное положение. И доходы эти будут связаны с востоком. В плане здоровья могут возникнуть проблемы с ногами, например переломы. А в целом год обещает быть неплохим для Павла.

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Автор: 15 января 2021, 04:39
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комментарии

Ответить:

Татьяна
Ответить
Анна, судя по проведённому подробному анализу этой личности, вы действительно серьезный астролог. Приятно, что есть такие профессионалы. Удачи Вам. Жаль, что часто приходится читать абсолютный бред людей, называющих себя то ясновидящими, то ещё кем-то. А в общем все их словоблудие выглядит обыкновенной дешевой халтурой.
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