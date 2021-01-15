Быстро помириться не получится: вражда Прилучного и Муцениеце затянется на годы

В 2021 году Павлу Прилучному следует беречь ноги от увечий, считает астролог Анна Гехман. В целом артиста ждут хорошие 12 месяцев, между тем с экс-женой Агатой Муцениеце быстро помириться не получится.

Павел наделен такими качествами как сила, энтузиазм, жизнерадостность, авантюризм. Он любит путешествия и спорт, азартен, вынослив. Очень вспыльчив и агрессивен, немного даже деспотичен, уверен в себе, но непостоянен.

Луна в накшатре (лунная стоянка) Бхарани дает человеку известность и уважение. Солнце с Меркурием в Весах. Солнце здесь в падении. Партнер по браку у такого человека будет всегда очень красив, дружелюбен, с художественным вкусом, готов идти на любой компромисс, даже если его взгляды не совпадают с взглядами супруга. Солнце – это эго, сила, власть, яркая индивидуальность и здесь оно в падении, а Весы – это вечный компромисс и партнерство.

Меркурий здесь ретроградный. Он не способствует дипломатичному общению и принятию правильных решений в сложных ситуациях. У таких людей проблемы в коммуникациях из-за того, что много неясностей в голове и человек выражает себя неправильно. Очень много страхов. Поэтому договориться с ним будет сложно. Такой брак в большинстве случаев заканчивается разводом. Эти показатели присутствуют в карте Павла. Соединения Раху и ретроградного Юпитера могут давать проблемы с законом, так как Юпитер – это закон, Раху – нарушение законов, особенно в Рыбах. Поэтому Павлу нужно быть очень аккуратным и держать свои эмоции под контролем.

В 2021 году есть большая вероятность того, что в отношениях Павла и Агаты все еще будет сохраняться напряженность до середины 2023 года. Что касается карьеры, то Павлу придется много и упорно работать на протяжении всего года, он будет очень переживать из-за своей работы, по поводу ролей и во второй половине года он получит ту роль, о которой мечтал. Юпитер будет способствовать творческому подъему. Роли у Павла, как правило, будут всегда связаны с оружием, кровью и борьбой.

2021 год даст возможность Прилучному улучшить его материальное положение. И доходы эти будут связаны с востоком. В плане здоровья могут возникнуть проблемы с ногами, например переломы. А в целом год обещает быть неплохим для Павла.