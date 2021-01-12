Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Вторник
12 января
Лента новостей
12:04
Москва продолжит обновлять общественный транспорт в 2021 году
12:02
В Москве на территории бывшего троллейбусного парка произошел пожар
12:00
Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили королевский протокол
11:55
Рот кривит: недолечившегося Прилучного вернули к работе через месяц после избиения
11:38
"Ты 15 миллионов сняла!": на молодую любовницу Алибасова набросились с обвинениями
11:23
Обнимал ствол: утехи обнаженного Макса Барских и бывшего мужа известной ведущей попали в Сеть
11:19
"Надоели волосы!": Билан всполошил россиян своим видом
11:18
В России вновь снизился суточный прирост заразившихся COVID-19
11:05
Политолог Болкунец высказался о большом интервью Лукашенко: Лапши на уши навешал
10:59
К борьбе с коронавирусом подключается московский театр "Геликон-опера"
10:55
"Насмехаются из-за смерти отца": Седокова поделилась болью
10:54
"Везет же вашей жене": полуобнаженный Матвеев показал большое сокровище
10:39
"Всегда рядом": Замужняя Собчак призналась Малахову в чувствах
10:26
Эксперт Марголин о шансах передачи власти Лукашенко сыну: В любой монархии принца постепенно вводят в политику
10:18
В России предложили ввести дополнительную индексацию пенсий – подробности
10:17
"Вечная память": Разин раздавлен известием о смерти известного продюсера
10:10
"Мы – извращенцы!": мать умерла после тошнотворных откровений Панина о женской ножке
10:05
Баснословные деньги: Раскрыто сомнительное прошлое нового мужа Бузовой
09:44
"Ты чувствуешь, какой ты пьяный?": стало известно о темной стороне жизни Евстигнеева
09:20
Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину
09:13
"Я вас люблю": Пылкую Вайкуле сняли в необычной позе
09:06
"Вызывает массу вопросов и недоверие": Решетова рассказала о воссоединении с Тимати
08:42
"Неопределенность удручает": Бывшая жена Аршавина поделилась деталями страшной болезни
08:41
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
08:12
Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС из-за инаугурации Байдена
06:00
"Посоветовали побриться": стремительно лысеющая Шишкова начала носить парики
04:02
Неожиданная находка повергла Гогена Солнцева в шок: Зашел туда и обомлел
02:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 января 2021 года
23:59
"Человеку сложно совладать с настроением": стало известно об истинной натуре Добронравова
23:25
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года
23:09
15 признаков уверенной в себе женщины
21:58
Политолог Безпалько возмутился интервью Лукашенко на российском ТВ: Зачем пиарить врага?
21:47
"Есть ли силы?": переживший трагедию Еремеев сообщил о страшном недуге
21:16
Дети Галкина и Пугачевой эмоционально отреагировали на возвращение к привычной жизни
20:43
Борющаяся со страшным недугом экс-супруга Аршавина боится участи Началовой
20:39
В США штрафуют больницы за махинации с вакциной
20:28
Назван ближайший экономический соперник России
20:07
Под Тюменью после страшной смерти семи человек возбудили дело
19:47
Оставит без наследства старшего сына: Алибасов обвинил молодую любовницу в измене
19:35
Под Москвой поймали курьера с килограммом героина
19:34
Роза Сябитова сообщила о новой работе
19:24
Полуобнаженная Дайнеко показала свое достоинство
18:52
На площадке "Дома-2" началась подготовка к новому реалити-шоу
18:49
Умер олимпийский чемпион по дзюдо
18:43
"Что-то с грудью не то": известная певица напугала преображением после замужества
18:33
Миллионы Пугачевой уйдут на надгробье известному композитору
18:22
Новый способ уничтожения COVID-19 раскритиковали: Лечение хуже болезни
18:22
В Курске учительница умерла на глазах у школьников
18:19
Закрутивший роман с Егором Кридом блогер получил роль в сериале
18:12
Россиян предупредили о мошенничестве с использованием бесплатных сим-карт
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Женщины носят Цискаридзе на руках после мерзкого гей-скандала
"Ты божественен!": известный певец "облизал" оголившегося Лазарева
"Она беременна!": названа причина неожиданной свадьбы Бузовой
"Папа посоветовал": сестра Фриске начала год с крупной покупки
Дочь Валерии не может справиться с расстройством психики
Лукашенко о Тихановской: Не способна сформулировать даже элементарную мысль
Сериалы
Рот кривит: недолечившегося Прилучного вернули к работе через месяц после избиения

Рот кривит: недолечившегося Прилучного вернули к работе через месяц после избиения

Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Мажор" показала лицо крупным планом. Судя по всему, Павел Прилучный пошел на поправку.
прочитано 91 раз

Артист вернулся к работе после вынужденного перерыва. Знаменитость записала видео со съемочной площадки. В кадре Павл Прилучный находится на большой высоте. Звезда "Мажора" признается, что испытывает страх.

ПО ТЕМЕ

"Спасибо, что выбрал меня в отцы!": Павел Прилучный показал младенца

Мажор – 3 сезон (сериал)

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Ролик Прилучный опубликовал в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта. Актер запечатлел свое лицо крупным планом, поэтому поклонники смогли разглядеть небольшую асимметрию. В момент речи, рот Павла немного кривит. Фанаты надеются, что Прилучный не забросит лечение и решит эту проблему.

Как писали "Дни.ру", месяц назад Павел Прилучный подрался в ночном клубе. Актер получил серьезные повреждения. Какое-то время звезда сериала "Мажор" провела в больнице. Поговаривают, что у Павла задет лицевой нерв.

Скриншот instagram.com/stories/bugevuge

Павла Прилучного ждет долгий процесс восстановления. Доктора прописали артисту лечение и физиотерапию. Впрочем, продюсеры не могут ждать пока актер полностью восстановится. Прилучный был вынужден вернуться к работе выздоровевшим не до конца.

Напомним, из-за драки с участием Павла Прилучного возбуждено уголовное дело. Актер значится в нем как пострадавший.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 12 января 2021, 11:55 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Советник Тихановской объявил о новой волне протестов: Лукашенко мало не покажется
На Украине назвали Крым "открытой раной" для России
Экономист Гонтмахер призвал Кремль наладить контакты с белорусской оппозицией
Лукашенко и его окружение совершили государственный переворот – эксперт Суздальцев

Шоу-бизнес

Обнимал ствол: утехи обнаженного Макса Барских и бывшего мужа известной ведущей попали в Сеть
"Надоели волосы!": Билан всполошил россиян своим видом
"Насмехаются из-за смерти отца": Седокова поделилась болью
"Всегда рядом": Замужняя Собчак призналась Малахову в чувствах

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Папа посоветовал": сестра Фриске начала год с крупной покупки

Наталья рассказала поклонников о важном событии

Шоу-бизнес

"Мы – извращенцы!": мать умерла после тошнотворных откровений Панина о женской ножке

Женщину похоронили в Москве
Шоу-бизнес

Оставит без наследства старшего сына: Алибасов обвинил молодую любовницу в измене

Массажистка может быть беременна от другого
Шоу-бизнес

На площадке "Дома-2" началась подготовка к новому реалити-шоу

На поляну заехали участники

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+