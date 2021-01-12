Рот кривит: недолечившегося Прилучного вернули к работе через месяц после избиения

Артист вернулся к работе после вынужденного перерыва. Знаменитость записала видео со съемочной площадки. В кадре Павл Прилучный находится на большой высоте. Звезда "Мажора" признается, что испытывает страх.
Ролик Прилучный опубликовал в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта. Актер запечатлел свое лицо крупным планом, поэтому поклонники смогли разглядеть небольшую асимметрию. В момент речи, рот Павла немного кривит. Фанаты надеются, что Прилучный не забросит лечение и решит эту проблему.
Как писали "Дни.ру", месяц назад Павел Прилучный подрался в ночном клубе. Актер получил серьезные повреждения. Какое-то время звезда сериала "Мажор" провела в больнице. Поговаривают, что у Павла задет лицевой нерв.
Павла Прилучного ждет долгий процесс восстановления. Доктора прописали артисту лечение и физиотерапию. Впрочем, продюсеры не могут ждать пока актер полностью восстановится. Прилучный был вынужден вернуться к работе выздоровевшим не до конца.
Напомним, из-за драки с участием Павла Прилучного возбуждено уголовное дело. Актер значится в нем как пострадавший.
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