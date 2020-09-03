Дали таблетки и отправили спать: стало известно об истерике у Зудиной

Самым сложным проектом за все время существования в кино артистка называет картину "Немой свидетель" режиссера Энтони Уоллера. В ленте Марине Зудиной досталась роль немой уроженки США.
График съемок был чудовищный. Творческий коллектив фильма работал каждую ночь в течение двух недель. После смены на площадке "Немого свидетеля" Марина отправлялась на репетицию спектакля. Уже к 11 утра Зудина обязана была быть в театре.
Из-за перегрузок психоэмоциональное состояние артистки ухудшилось. У Марины случилась истерика прямо на площадке. "Все закончилось тем, что я не могла войти в кадр, потому что текли слезы сами по себе", - рассказала звезда сериала "Содержанки".
К счастью, в тот момент рядом с актрисой оказался Олег Иванович Янковский. Актер попросил перерыв для коллеги по цеху.
Ревущую Марину Зудину отправили спать. Звезде организовали место для отдыха в одном из кабинетов на "Мосфильме". Чтобы снять стресс, актрисе дали американские витамины.
По словам звезды сериала "Содержанки", актер обязан быть в хорошей форме. Производство кино и сериалов отнимает массу энергии. Смена на площадке длится 12 часов, бывают переработки. Часто трудиться надо по ночам. Иногда актерам приходится мерзнуть на улице, отправляться в изматывающие экспедиции в места, где вообще нет условий для проживания.
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