"Умотала": Анна Хилькевич оставила мужа и детей

Звезда сериала "Универ. Новая общага" покинула Москву. Актриса Анна Хилькевич отправилась в горы, чтобы "услышать себя".

Знаменитость решила отдохнуть от шумной столицы. Артистка устроила небольшой отпуск. Звезда сериала "Универ. Новая общага" оставила детей и мужа и уехала на Алтай.

О решении отдалиться от близких Анна Хилькевич сообщила прямо из зала ожидания московского аэропорта Домодедово. "Умотала одна. Совсем одна", – сказала артистка.

Знаменитость отметила, что всегда мечтала посетить край. Звезда много раз представляла, как отправится в путешествие. Правда, артистка и подумать не могла, что полетит в одиночестве.

"За всю свою сознательную жизнь я была одна и без связи, мне кажется, часа 3 от силы)) и я чувствую как мне сильно сейчас это необходимо. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась звезда сериала "Универ. Новая общага".

Анна Хилькевич сообщила, что отдых без семьи пойдет ей на пользу. "Еду туда помолчать, помедитировать, услышать себя и увидеть красоту, созданную природой", – поведала артистка.

Актриса благодарит супруга, бизнесмена Артура Волкова. Мужчина без проблем отпустил избранницу на отдых, оставшись с двумя детьми – пятилетней Арианной и двухлетней Марией.