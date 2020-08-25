Хилькевич призналась в постыдном поступке

В личном блоге Анна Хилькевич опубликовала видео, в котором обыграна типичная ситуация в паре – желание контролировать партнера. Артистка заявила, что часто и сама переходит личные границы супруга.

С появлением мобильных телефонов появились и новые правила этикета. Например, считается плохим тоном брать смартфон второй половинки или заглядывать в экран, когда кому-то приходит СМС-сообщение.

Однако многие не могут устоять пред соблазном и тайком штудируют переписки мужа или жены. Анна Хилькевич в инстаграм-аккаунте опубликовала видео, которое высмеивает подобные ситуации. В роли ревнивой дамы предстала сама актриса, а Артур Волков, супруг звезды, выступил в качестве "подозреваемого".

По сюжету пара смотрит фильм. Молодому человеку приходит сообщение на телефон, он его видит и переворачивает смартфон экраном вниз. Девушка не успевает прочитать, кто же посмел написать ее возлюбленному, и начинает дуться. Она просит парня принести ей кофе, а когда тот уходит на кухню, берет его мобильный.

Анна Хилькевич призналась, что в начале отношений с будущим мужем реагировала на каждое оповещение его телефона. Доверие пришло лишь через несколько лет, и теперь актриса отпустила ситуацию. В шутку девушка добавила, что сейчас проверяет мобильный супруга лишь по ночам.