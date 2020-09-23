Обвели всех вокруг пальца: Самбурская раскрыла шокирующую подноготную вражды с Хилькевич

Звезда сериала "Универ. Новая общага" призналась, что слухи о ее неуживчивом характере сильно преувеличены. Настасья Самбурская сообщила, что никогда не враждовала с коллегой по цеху Анной Хилькевич.

В 2016 году актриса внезапно покинула сериал "Универ". Поговаривали, что знаменитость уволили, после скандала с руководством. Также ходили слухи, что Настасья Самбурская не поладила с коллегой по площадке Анной Хилькевич.

В свежем интервью Самбурская опровергла сплетни. "Из "Универа" я ушла сама", – заявила актриса.

Настасья добавила, что с Анной никогда не враждовала. Более того, у девушек всегда были хорошие отношения. Драку и скандал, которые наделали много шума в Сети, актрисы, как оказалась, разыграли по просьбе некого интернет-портала. Звезды сериала "Универ" отлично повеселились, обведя поклонников вокруг пальца. "Мы были молодые, неопытные, поэтому согласились", – оправдалась Самбурская.

Настасья обижается, когда коллеги говорят о ее якобы склочном характере. Это машет развитию ее карьеры. Самбурская добавила, что у режиссеров, с которыми она сотрудничала, нет к ней претензий. Актриса никогда не выясняла отношения на съемочной площадке, не влезала в чужую работу.

Не так давно, например, Настасья Самбурская столкнулась с предвзятым к себе отношением. Знаменитость захотела нанять агента, однако те отказываются работать с ней. "Один агент меня боится, вторая не знает, как продавать…" – посетовала звезда сериала "Универ. Новая общага".