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Самбурская рассказала о спасении от изнасилования: Рыдала долго

Самбурская рассказала о спасении от изнасилования: Рыдала долго

Настасья Самбурская. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Настасья Самбурская сделала неожиданное признание. Она рассказала поклонникам о событиях восьмилетней давности.
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Самбурская опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором запечатлена вместе с солистом группы "Любэ" Николаем Расторгуевым в 2012 году. На снимке у актрисы заплаканные глаза, скромная одежда и растрепанные волосы.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Актриса рассказала, что встретилась с певцом на съемках какого-то фильма. Она играла роль девушки, которая едва не стала жертвой изнасилования. Ее героиня была спасена. "Рыдала долго, глаза опухшие", – написала Настасья и уточнила, что кинолента так и не вышла.

Напомним, с недавних пор Самбурская принимает участие в съемках проекта "Миллион на мечту". В рамках этого шоу актриса дарит деньги людям, чьи истории трогают за душу. Иногда же артистка не выдерживает и критикует участников.

Так, Настасья сделала замечание многодетной матери, живущей с мужчиной, который не хочет работать и воспитывать детей. Дело в том, что женщина не желает уходить от него. Самбурская обратила внимание участницы шоу на то, что сожитель является манипулятором.

По мнению актрисы, такие люди не меняются, поэтому необходимо немедленно уйти от этого мужчины. "А вы продолжаете рожать, понимая, что детей уже некуда класть", – резко высказалась артистка.

Автор: 21 сентября 2020, 13:34 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Самбурской и молодого актера

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