Стирает и наносит новые: у разрисованной Самбурской заподозрили большие проблемы

В откровенной беседе с подписчиками личного микроблога актриса сообщила, что любит татуировки. На теле Настасьи их уже девять. "Три собираюсь свести и сделать новые", – призналась звезда сериала "Универ. Новая общага".
По словам Самбурской, в работе нательные рисунки ей не мешают. На съемках тату всегда можно скрыть гримом, если того требует образ.
Пользователей Сети признание Настасьи насторожило. Подписчики заподозрили у актрисы психологические проблемы. Дескать, артистка разрисовывает себя, потому что в прошлом пережила травмирующую ситуацию.
Когда поклонники прямо спросили Самбурскую о проблемах, та отшутилась. Звезда сериала "Универ. Новая общага" показала пару своих тату. Артистка язвительно попросила объяснить, на какие непроработанные травмы указывают эти рисунки.
Оказалось, что на одной ступне Настасьи набита татуировка, указывающая на расположенную рядом родинку. На пятке другой ноги написано только два слова "Это пятка". Самбурская намекнула, что рисунки не несут никакого скрытого смысла, ни о каких психологических недугах они не говорят.
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