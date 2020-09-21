"Мы живем вместе": звезду сериала "Друзья" застали в доме Дженнифер Энистон

Звезды сериала "Друзья" воссоединились ради премии "Эмми". Актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу стали участниками процедуры награждения.

В США состоялась 72-я церемония вручения премии "Эмми". В перерыве между объявлением победителей произошло знаковое событие для фанатов сериала "Друзья".

Ведущий мероприятия Джимми Киммел сделал видеозвонок Дженнифер Энистон. Актриса вышла на связь из дома. Знаменитость была облачена в откровенный халатик. Вскоре рядом с артисткой появились другие звезды сериала "Друзья": Кортни Кокс и Лиза Кудроу.

"Разумеется, я здесь. Мы живем вместе", – ответила Кокс на удивленный возглас Киммела. Энистон, в свою очередь, пошутила, что они делят одни на всех апартаменты с 1994 года – с момента премьеры ситкома.

Далее в кадр вошел актер Джейсон Бейтман. Джимми Киммел в шутку назвал артиста Россом – именем одного из персонажей "Друзей". В ответ Бейтман назвал ведущего "Эмми" самым грубым. Дженнифер с юмором отметила, что Джейсон будет жить с ними до того момента пока не отправится в колледж.

Затем звезды сериала "Друзья" начали делать комплименты Джимми Киммелу. Актеры говорили о том, как профессионально ведущий выполняет свою работу в рамках "Эмми". В какой-то момент Кокс, Кудроу и Бейтман выбежали из кадра. Дженнифер Энистон объяснила, что их ужин готов, и они вынуждены прервать разговор.

Напомним, в мае 2020 года звезды сериала "Друзья" должны были сняться в часовом спецвыпуске. Эпизод планировали выпустить на HBO Max. Из-за пандемии COVID-19 работу над фильмом отложили на неопределенный срок.