"Укрощение": довольный Алексей Панин прижал Катерину Шпицу

Актер Алексей Панин разобрал фотоархив. Знаменитость нашла памятный снимок с коллегой по цеху.

В кадре Алексей Панин нежно прижимает к себе артистку Катерину Шпицу. Знаменитости, кажущиеся очень довольными, запечатлены рядом с тигром.

Фотографией Алексей похвастался в личном микроблоге. "Укрощение Шпицы и тигрицы", – подписал кадр актер.

Общаясь с подписчиками, Панин признался, что не помнит, когда создан снимок. Пользователи Сети, тем временем, предположили, что очень давно, ведь Алексей выглядит в кадре совсем молодым.

Восхитились комментаторы красотой Катерины. 34-летняя Шпица, по мнению поклонников, вообще не меняется. Артистка хороша собой.

Как писали "Дни.ру", Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. Артист переехал в город Торревьеха. Знаменитость ранее рассказала, что постепенно обживается на чужбине. Алексей купил квартиру и машину.

За границей Панину придется забыть об актерской карьере. Впрочем, звезда российского кино по этому поводу не расстраивается. Единственное, что огорчает Алексея – невозможность забрать к себе дочь и маму. Пока у Панина нет денег, чтобы содержать отпрыска в Европе. 12-летняя наследница артиста, Анна, учится в школе в Москве.