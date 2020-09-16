"Укрощение": довольный Алексей Панин прижал Катерину Шпицу

В кадре Алексей Панин нежно прижимает к себе артистку Катерину Шпицу. Знаменитости, кажущиеся очень довольными, запечатлены рядом с тигром.
Фотографией Алексей похвастался в личном микроблоге. "Укрощение Шпицы и тигрицы", – подписал кадр актер.
Общаясь с подписчиками, Панин признался, что не помнит, когда создан снимок. Пользователи Сети, тем временем, предположили, что очень давно, ведь Алексей выглядит в кадре совсем молодым.
Восхитились комментаторы красотой Катерины. 34-летняя Шпица, по мнению поклонников, вообще не меняется. Артистка хороша собой.
Как писали "Дни.ру", Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. Артист переехал в город Торревьеха. Знаменитость ранее рассказала, что постепенно обживается на чужбине. Алексей купил квартиру и машину.
За границей Панину придется забыть об актерской карьере. Впрочем, звезда российского кино по этому поводу не расстраивается. Единственное, что огорчает Алексея – невозможность забрать к себе дочь и маму. Пока у Панина нет денег, чтобы содержать отпрыска в Европе. 12-летняя наследница артиста, Анна, учится в школе в Москве.
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