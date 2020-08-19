Заработаю на хлеб мойщиком машин: сбежавший в Испанию Панин о жизни на чужбине

Артист остановился в городе Торревьеха – это популярный туристический курорт, в котором есть достаточно большая русская диаспора. Алексей Панин поселился в обычном многоквартирном доме. Когда знаменитость показала близлежащие к многоэтажке улицы подписчикам в "Инстаграм", те были крайне удивлены: никто не ожидал увидеть мусор на тротуарах.
"***** помойка вокруг! А еще Европа называется", – не скрывали эмоций интернет-пользователи.
Прилетев в Испанию, артист сразу озаботился покупкой авто. Алексей Панин приобрел маленькую двухместную машину. С выбором ему помогла соотечественница по имени Анастасия.
В личном микроблоге знаменитость продемонстрировала видео с автомойки. В кадре артист и его новая знакомая по очереди поливают транспортное средство из шланга. Артист заметил, что на чужбине не пропадет. Он всегда может заработать себе на хлеб. "Осваиваю новую профессию мойщика машин", – пошутила знаменитость.
О том, что Алексей Панин получил вид на жительство в Испании, стало известно в начале августа. Артист никогда не скрывал нелюбовь к России и много раз сообщал о намерении эмигрировать. Между тем остаться в городе Торревьеха актер надолго не сможет. На родину ему все же придется вернуться из-за дочери Анны.
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