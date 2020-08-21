Прилучный ищет замену Муцениеце: В сериале "В клетке" будут новые любовные линии

Продюсеры подыскивают актрису на главную женскую роль в продолжение сериала "В клетке". Кто займет место Агаты Муцениеце – пока тайна. Между тем Павел Прилучный сообщил, что новые эпизоды не разочаруют зрителя.

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