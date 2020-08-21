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Сериалы
Прилучный ищет замену Муцениеце: В сериале

Прилучный ищет замену Муцениеце: В сериале "В клетке" будут новые любовные линии

Павел Прилучный. Кадр из "Дело чести" (2013)
Продюсеры подыскивают актрису на главную женскую роль в продолжение сериала "В клетке". Кто займет место Агаты Муцениеце – пока тайна. Между тем Павел Прилучный сообщил, что новые эпизоды не разочаруют зрителя.
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Не так давно стало известно, что Агата Муцениеце не появится во втором сезоне сериала "В клетке", в котором снималась вместе с теперь уже бывшим мужем Павлом Прилучным. Представитель артистки сообщил, что создатели картины скрывают от Агаты сценарий, а без знакомства с сюжетом та не может подписать контракт.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

В ответ продюсеры ленты поспешили обнародовать собственную позицию. Авторы "В клетке" заявили, что Муцениеце не подписала договор о неразглашении деталей проекта. Дескать, без этого документа выслать сценарий артистке они не могут.

Судя по всему, продюсеры теленовеллы решили, что найти новую актрису проще, чем договориться с Агатой. Как сообщил исполнитель главной роли в сериале "В клетке" Павел Прилучный, ему уже подыскивают новую экранную пассию. Съемки теленовеллы начнутся в середине сентября.

"Будут новые любовные линии, будет гораздо интереснее. У нас было время на подготовку из-за пандемии", – заявил артист.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Отметим, что Агата Муцениеце предчувствовала подобный исход событий. Несколько месяцев назад артистка сказала поклонникам, что, возможно, потеряет работу в проекте "В клетке". Правда, тогда Павел Прилучный в личной беседе обещал экс-жене сохранить за ней место. В проекте артист не просто исполняет роль – он также является продюсером.

Автор: 21 августа 2020, 11:32 Источник: Peopletalk ✓ Надежный источник
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