Опального Михаила Ефремова "спрятали" от зрителей

Продюсеры нового космического боевика "Вратарь Галактики" не стали удалять сцены с участием Михаила Ефремова. Герой артиста появится в картине. Тем не менее в проморолик ленты опальная звезда не попала.

Пресс-служба компании СТВ, выпускающая фильм "Вратарь Галактики" на экраны, подтвердила, что персонаж Михаила Ефремова не был удален из финального монтажа. Зрители увидят артиста в фильме.

В двухминутный ролик, рекламирующий блокбастер, Ефремова включать не стали. Есть мнение, что киношники опасались негатива вокруг личности актера. Дескать, неприязнь к звезде, возникшая на фоне ДТП со смертельным исходом, может повлиять на сборы от проката. Актера решили "спрятать" от потенциальной аудитории.

Отсутствие звезды в тизере фильма "Вратарь Галактики" прокомментировал главный редактор журнала "Бюллетень кинопрокатчика" Александр Нечаев. По его словам, Михаил Ефремов никогда не был кассовым артистом. Его персону не собирались использовать в маркетинговой компании фильма даже до резонансного ДТП.

Как писали "Дни.ру", Михаил Ефремов должен был исполнить главную роль в сериале "Вампиры средней полосы". Киношники отсняли часть эпизодов с участием актера. Затем случилось ДТП, которое спровоцировал находившийся в алкогольном и наркотическом опьянении актер.

Авария стала резонансной. На фоне шумихи продюсеры сериала решили заменить исполнителя главной роли. Снятые кадры с Ефремовым отправились в корзину для мусора.