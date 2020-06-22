Продюсеры сериала "Вампиры средней полосы" избавятся от сцен с Ефремовым

В картине знаменитость исполняла главную роль – предводителя клана упырей Святослава Вернидубовича. Часть материала с участием Михаила Ефремова отснята, однако в финальный монтаж эти кадры не войдут.
Актер Дмитрий Лысенков поведал, что работа над сериалом "Вампиры средней полосы" возобновится в холодное время года, когда на улице не будет зелени. На роль главы вампиров утвердят другого актера. Все эпизоды, в которых был задействован Ефремов, переснимут.
О том, кто заменит скандальную знаменитость, продюсеры теленовеллы пока не говорят. Между тем на главную роль в "Вампирах средней полосы" ранее пробовался Юрий Стоянов. Именно он играл в пилотном эпизоде картины, но работу по каким-то причинам не получил. Теперь киношники могут еще раз обратить внимание на кандидатуру Стоянова.
Добавим, что в 2020 году на экраны выйдут два полнометражных фильма с Михаилом Ефремовым. В ленте "Вратарь галактики" артист сыграл полицейского. В фэнтези "Конек-горбунок" знаменитости доверили роль царя. По словам пиар-директора кинокомпании "СТВ", снимающей обе ленты, вырезать Ефремова из этих фильмов не будут.
Напомним, что 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы. Водитель фургона, в который врезался актер на своем внедорожнике, скончался в больнице. Ефремов практически не пострадал.
Теперь знаменитость находится под домашним арестом. Авария стала резонансной и до сих пор активно обсуждается в Сети. В момент ДТП Михаил был пьян.
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