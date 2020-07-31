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Сериалы
Хилькевич публично объяснилась перед мужем за фото в нижнем белье

Хилькевич публично объяснилась перед мужем за фото в нижнем белье

Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Универ. Новая общага" объяснила, зачем публикует в соцсетях снимки в нижнем белье. 33-летняя Анна Хилькевич призналась, что муж выражает недовольство, когда она показывает фигуру подписчикам.
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Артистка в очередной раз похвасталась стройным телом. Знаменитость опубликовала свежее фото в личном микроблоге. В кадре Анна Хилькевич позирует у зеркала в ванной комнате. Звезда сериала "Универ. Новая общага" облачена в бюстгальтер и трусики.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Артистка сообщила, что ее супругу, бизнесмену Артуру Волкову, такие посты не по душе. Хилькевич считает, что ее избранник просто-напросто не понимает, как сложно после 30 лет поддерживать себя в форме, тем более после рождения двух детей. "Про генетику можно говорить, когда тебе 20", – заметила Анна.

Артистка поведала, что прикладывает много усилий для того, чтобы оставаться стройной. "Спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки", – поделилась Хилькевич. Судя по всему, возможность делиться с поклонниками результатами тренировок мотивирует Анну на дальнейшую работу над собой.

Добавим, что звезда сериала "Универ. Новая общага" много времени уделяет спорту. Уже через две недели после вторых родов артистка возобновила занятия. Первое время она делала общеукрепляющие упражнения, когда же тело привыкло к нагрузкам, она перешла на кроссфит – систему функциональных высокоинтенсивных тренировок.

Анна Хилькевич следит за питанием. Вернутся в форму ей помогает особый рацион. Она употребляет только полезные крупы, овощи и мясо птицы. Фастфуд и сладости знаменитость не ест.

Автор: 31 июля 2020, 15:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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