Укутанная с головы до ног Хилькевич пожаловалась на странную болезнь

Анна Хилькевич в личном блоге рассказала, что сильно заболела. Она отметила, что лето в 2020-м выдалось холодным, да и вообще, весь год оставляет желать лучшего.

Звезда записала видеообращение для фанатов. На кадрах видно, что артистка идет по улице, закутанная в теплое пальто, капюшон и шарф. Девушка отметила, что чувствует себя не очень хорошо. Ее мучают сопли и боль в горле – говорит звезда с прононсом.

Анна Хилькевич добавила, что сейчас болеет и ее семья. Она не уточнила, в каком состоянии находятся супруг Артур Волков и две дочери – Арианна и Мария. При этом актриса не знает, что именно "подцепили" домочадцы и она сама.

В семье надеются, что это обычная простуда, а не коронавирус. Из-за паники по поводу китайской инфекции артистка даже не может спокойно поболеть. Впрочем, Анна Хилькевич не теряет оптимизма и верит, что скоро все закончится.

Актриса с семьей с марта изолировалась за городом. Она говорит, что ей нравится "деревенская" жизнь, правда, есть и минусы. Например, невозможно не набрать лишние килограммы, постоянно находясь дома.

Также нужно чем-то занимать детей. Недавно звезда жаловалась на малышек, которые выматывают активностью. Кстати, актриса однажды уже поплатилась за свою шутку про дочь.

В личном блоге артистка опубликовала видео, на котором видно, что ребенок заперт в собачьей клетке. Конечно, это была лишь игра, но бдительные пользователи "Инстаграма" пригрозили органами опеки, и Анне Хилькевич пришлось удалить публикацию.