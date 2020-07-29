"Спалила меня сразу": Хилькевич застукали с поддельной сумкой

Анна Хилькевич сделала откровенное признание. Актриса сообщила, что покупала копии известных брендов.

В своем инстаграм-аккаунте звезда отметила, что в юности у нее не было денег на люксовые вещи, но очень хотелось быть модной. Однажды ее рассекретила приятельница, заметившая подделку.

Анна Хилькевич рассказала, что как-то купила в переходе тканевую сумочку в клетку. Счастливая, она пришла с обновкой в институт, но подруга сразу увидела, что это не брендовая вещь. "Спалила меня сразу. Сумка, оказывается, должна была быть кожаной, а я и не знала", – поделилась актриса.

Сейчас знаменитость может себе позволить купить люксовую вещь, хотя к брендам относится спокойно. Артистка поделилась фотографией с новым приобретением – сумкой знаменитого бренда.

Фолловеры высказали свою точку зрения на этот счет. Некоторые из них отметили, что если есть возможность покупать оригинальные вещи, то можно так и делать, а в другой ситуации лучше не переплачивать за бренды.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, что сильно заболела. Она отметила, что лето в 2020-м выдалось холодным, да и вообще, весь год оставляет желать лучшего. Захворали и ее домочадцы. Причем они не знают точно, что за болезнь подцепили. Они надеются, что это простуда, но не коронавирус.

