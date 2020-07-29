Карпович заняла место Разумовской в сериале с Прилучным

Павел Прилучный и звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович снимутся вместе. Ходят слухи, что актриса прошла пробы в сериал "Мажор".

Поговаривают, что кастинг в продолжение теленовеллы для Карпович прошел более чем удачно. Актриса получила роль в четвертом сезоне сериала "Мажор". Более того, она, по словам сплетников, заменит исполнительницу главной женской роли Карину Разумовскую.

Вокруг "Мажора" в последнее время муссируется много слухов. Ранее актер Павел Прилучный активно намекал, что в теленовелле сниматься больше не будет. Между тем, если верить разговорам, в новых эпизодах он все же появится. Так это или нет, покажет время.

Напомним, что актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович не сходят со страниц прессы. О романе знаменитостей заговорили после сенсационных кадров, на которых артист, недавно оформивший развод с Агатой Муцениеце, проводит время со звездой "Папиных дочек". Павел с детьми и Мирослава вместе отдыхали в Крыму.

Комментировать разговоры вокруг личной жизни звезды не спешат. Прилучный, например, четко обозначил свою позицию по этому вопросу. Актер сообщил в соцсетях, что говорить на подобные темы с поклонниками не будет. Всех любопытных он призвал отписаться. Карпович обвинила "сочинителей статей" в отсутствии фантазии.