Мария Порошина и Александр Самойленко приступили к съемкам четвертого сезона сериала "Родители"

Творческий коллектив сериала "Родители" приступил к работе. На съемочной площадке уже вовсю кипит жизнь.

Свежие серии теленовеллы выйдут в эфир телеканала "Супер" следующей осенью. Действия в новой части будут разворачиваться вокруг маленького Владика – сына Тимофея и Полины. Молодые родители познают все прелести родительства, а поддержат их в этом нелегком деле старшие члены семьи, роли которых исполняют Мария Порошина и Александр Самойленко.

По словам актера Александра Самойленко-младшего, играющего Тимофея, на площадке сериала "Родители" он впервые задумался о детях. Артист ранее считал, что эта сторона жизни, возможно, никогда его не коснется. Однако, пообщавшись с экранным сыном, молодой человек понял, как замечательно быть чьим-то папой.

Самойленко-младший не скрывает, что испытал ужас, когда на площадку принесли маленького ребенка. Артист боялся взять кроху на руки. Преодолеть страх парню помог Александр Самойленко – его отец на экране и в реальности.

По словам режиссера сериала "Родители" Александра Жигалкина, на съемках собрались опытные мамы и папы. Актриса Мария Порошина воспитывает пятерых детей, ее коллега Александр Самойленко – четверых, сам кинематографист тоже уже пять раз отец, поэтому показать мастер-класс по общению с малышами было кому. "Мы смеялись над Сашиным страхом и неумелостью, но выглядело все невероятно трогательно", – заметил режиссер.

Отметим, что экранная супруга Александра Самойленко-младшего, Анастасия Крылова, наоборот, очень легко вжилась в роль мамы грудничка. Артистка быстро нашла подход к крохе. По словам Марии Порошиной, ее молодая коллега сделала все максимально достоверно.