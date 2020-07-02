Никита Ефремов об алкоголе и наркотиках: У меня был момент, когда я пользовался подобными стимуляторами

По словам Ефремова-младшего, ДТП с участием родителя вызвало в нем бурю чувств. Артист испытал сильную душевную боль. Справиться с эмоциями Никите помогла группа поддержки. Знаменитость благодарит людей, которые оказали помощь в сложной ситуации. Актер также выразил соболезнования родственникам погибшего Сергея Захарова.
Говоря о наркотиках и алкоголе, которые, как считается, распространены в творческой среде, Никита сделал признание. "У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами", - сказал он. В ту пору Ефремов был уверен, что употребление психотропных веществ поможет "увидеть какие-то новые миры". Со временем актер понял, что заблуждался.
Сегодня Никита ведет исключительно здоровый образ жизни. Именно спорт и правильное питание открыли знаменитости новые перспективы.
Артист, как оказалось, посещает психолога. Ефремов активно интересуется всем, что связано с развитием и функционированием психики: таким образом он пытается найти баланс в жизни. Никита назвал профессию актера "шизоидной", требующей отстранения и отдыха.
Напомним, что 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Актер, сидя за рулем внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП скончался 57-летний уроженец Рязанской области Сергей Захаров.
Авария стала резонансной. В момент трагедии Михаил Ефремов находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. Ведется следствие.
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