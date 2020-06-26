Виктория Толстоганова о неприятном эпизоде на съемках сериала "Чиновницы": Окропили кровью режиссера площадку

Актриса сообщила о начале съемок сериала "Чиновницы". Виктория Толстоганова рассказала о неприятности, которая случилась в первый день работы на площадке.

Во время ритуала разбивания "съемочной тарелки" режиссер картины Оксана Карас порезалась осколком. Рука кинематографистки сильно кровоточила, ей оказали первую медицинскую помощь.

О произошедшем в личном микроблоге рассказала актриса Виктория Толстоганова. Знаменитость запечатлела случившееся на видео.

"Начали. Окропили кровью режиссера площадку", – прокомментировала ролик знаменитость. Виктория решила, что судьба подала съемочной группе знак: дескать, все пройдет хорошо.

Работа над сериалом "Чиновницы" должна была стартовать еще до пандемии коронавируса. Из-за карантина график пришлось поменять. Ленту снимают специально для Первого канала. "Чиновницы" – это рабочее название теленовеллы, к премьере его могут поменять.

Напомним, что традиция разбивания тарелки после первого удачного дубля зародилась ориентировочно в начале 90-х. Специально для ритуала подготавливают большую белую тарелку, на которую наносятся название картины, имена актеров и членов съемочной группы.

Обычно керамическое изделие разбивают о штатив камеры. Тарелка должна разлететься на мелкие кусочки, которые разбирают на память работники площадки.