"Ноги от ушей": дочь Зудиной и Табакова поразила красотой

В браке с народным артистом Марина Зудина родила двоих детей – Павла и Марию. Старший выбрал актерскую карьеру и уже играет в спектаклях Московского театра Олега Табакова и МХТ имени Чехова. Младшая пока не определилась с будущим.
На днях Зудина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте свежие снимки дочери. На фотографиях Мария позирует возле водоема. Девушка запечатлена в белом топе, голубых джинсах с высокой талией и фиолетовых кроссовках.
"Лето, юность, дача. И какая разница, сколько мне лет, если есть дочь. Она – мое продолжение", – написала в соцсети вдова Табакова. Она добавила, что снимки сделала подруга Марии.
Кадры оценили пользователи Сети. По их мнению, девушка очень похожа на мать. "Какое счастье иметь детей, видеть в них себя, возвращаться в свою юность, в свое детство, видеть в них свои черты, свои родинки и ямочки", – оставила комментарий одна из поклонниц.
Некоторые заявили, что Мария обладает модельной внешностью. Они уверены: в будущем дочь Марины Зудиной выйдет на подиум или снимется в рекламе. "Такую нежную красоту рекламодатель воспевает", "Ноги от ушей", "Модель с обложки гламурного журнала", – отметили пользователи.
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