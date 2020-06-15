"Ноги от ушей": дочь Зудиной и Табакова поразила красотой

В этом году дочери Олега Табакова и Марины Зудиной исполнилось 14 лет. Наследница актеров растет красавицей и уже получает первые комплименты от поклонников.

В браке с народным артистом Марина Зудина родила двоих детей – Павла и Марию. Старший выбрал актерскую карьеру и уже играет в спектаклях Московского театра Олега Табакова и МХТ имени Чехова. Младшая пока не определилась с будущим.

На днях Зудина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте свежие снимки дочери. На фотографиях Мария позирует возле водоема. Девушка запечатлена в белом топе, голубых джинсах с высокой талией и фиолетовых кроссовках.

"Лето, юность, дача. И какая разница, сколько мне лет, если есть дочь. Она – мое продолжение", – написала в соцсети вдова Табакова. Она добавила, что снимки сделала подруга Марии.

Кадры оценили пользователи Сети. По их мнению, девушка очень похожа на мать. "Какое счастье иметь детей, видеть в них себя, возвращаться в свою юность, в свое детство, видеть в них свои черты, свои родинки и ямочки", – оставила комментарий одна из поклонниц.

Некоторые заявили, что Мария обладает модельной внешностью. Они уверены: в будущем дочь Марины Зудиной выйдет на подиум или снимется в рекламе. "Такую нежную красоту рекламодатель воспевает", "Ноги от ушей", "Модель с обложки гламурного журнала", – отметили пользователи.