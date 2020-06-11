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Полуживую мать погибшего в ДТП с Ефремовым под руки отводили от гроба

Полуживую мать погибшего в ДТП с Ефремовым под руки отводили от гроба

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
С погибшим в аварии, которая произошла по вине Михаила Ефремова, простились родные. Матери Сергея Захарова стало плохо при виде гроба.
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11 июня тело Захарова привезли из Москвы в Рязанскую область, в село Константиново. Умершего доставили к храму Казанской Божией матери, чтобы провести отпевание. Кода гроб занесли в церковь, родительница Сергея Захарова, Мария Ивановна, почувствовала недомогание.

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 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Полуживую женщину под руки вывели на улицу. Родственники ни на шаг не отходили от безутешной матери. Незадолго до трагедии она перенесла инсульт, близкие до последнего не сообщали женщине о смерти кровиночки.

Родственница Сергея Захарова, Раиса Царева, поговорила с журналистами. Погибшего она охарактеризовала как замечательного человека. Сергея отличало такое качество как уравновешенность. Он и его родительница всегда были готовы прийти на выручку. Царева добавила, что Захаров рос на ее глазах.

Раиса Царева призналась, что актера Михаила Ефремова никогда не любила. Его она всегда воспринимала как плохого персонажа.

Добавим, что односельчане о Захарове говорили только хорошее. Никого из земляков Сергей никогда не подводил.

Напомним, вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Находясь за рулем внедорожника, артист выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За рулем ВАЗа был Сергей Захаров – он погиб. По данным следствия, знаменитость в момент аварии находилась под воздействием алкоголя и наркотиков.

Автор: 11 июня 2020, 17:29 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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