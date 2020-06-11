Алкоголь разрушил жизни звезд сериала "Граница. Таежный роман": Ефремов, Башаров, Панин

В 2020 году исполняется 20 лет с премьеры сериала режиссера Александра Митты "Граница. Таежный роман". Картина имеет несколько почетных наград. Она удостоена Государственной премии России. В ленте снялись выдающиеся артисты: Марат Башаров, Андрей Панин, Михаил Ефремов и Алексей Панин. Мало кто задумывался, но жизнь звезд теленовеллы сложилась не лучшим образом.

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