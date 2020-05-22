Дарья Мороз высказалась об участии в откровенных сценах: Необязательно любить свое тело

По словам артистки, чтобы участвовать в откровенных съемках, необязательно быть на сто процентов уверенной в себе. У Дарьи Мороз, как и у многих людей, есть комплексы, связанные с внешностью. Более того, звезда сериала "Содержанки" может назвать себя стеснительной.
"Чтобы сниматься обнаженной, необязательно любить свое тело", – сказала знаменитость в прямом эфире в соцсети. Тем не менее перед объективом камеры Дарье удается справиться с комплексами и забыть о страхе.
Дарья Мороз не считает, что ее тело идеально. Рост артистки составляет 173 сантиметра, а вес – 60 килограммов. Знаменитость может поправиться до 64, если перестанет ограничивать себя во вкусностях. Звезда сериала "Содержанки" поведала также, что спортом не занимается.
Впрочем, постоянные репетиции в рамках шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" помогают Мороз держать себя в хорошей форме. За время участия в проекте Дарья заметно сбросила в весе.
Преображение артистки добавило работы костюмерам. Они схватились за голову, когда поняли, что все наряды звезды "Содержанок" и ее партнера надо срочно ушивать. "Мы с партнером Святославом Герасимовым стали буквально таять на глазах", – рассказала Дарья.
Звезда сериала "Содержанки" очень рада возможности проявить себя в рамках программы "Танцы со звездами". Дарья Мороз получает новые навыки, которые очень пригодятся ей в творческой деятельности.
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