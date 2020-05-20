Дарья Мороз после ухода Константина Богомолова: Для меня что-то безвозвратно умерло

Дарья Мороз призналась, что уход двух важных мужчин повлек серьезные перемены в ее жизни. Популярная актриса приняла нелегкое решение.

На протяжении многих лет Дарья Мороз служила в МХТ имени Чехова. Однако популярная актриса приняла решение покинуть театр. Случится это после того, как она отыграет все ближайшие спектакли, заявленные в репертуаре.

Актриса не скрывает, что у нее есть веская причина покинуть театр. "Когда Олега Павловича Табакова не стало, а Константин Богомолов ушел из театра, для меня что-то безвозвратно умерло. И это никак не относится к тому, как сейчас существует МХТ", – заявила Дарья Мороз.

Артистка напомнила, что 19 лет служила в театре. Она была одной из первых, кого взял на работу Олег Табаков, когда начал руководить МХТ. Дарья Мороз не скрывает теплых чувств к ныне покойному мэтру. Она считает его близким и даже родным человеком. "Олег Павлович мне действительно доверял, хотя я была совсем девчонкой", – отметила популярная актриса.

Она добавила, что Олег Табаков всегда для нее много значил, впрочем, как и для Константина Богомолова. С режиссером актриса рассталась два года назад после восьми лет брака. Сейчас он женат на скандально известной телеведущей Ксении Собчак. А вот что происходит в личной жизни Дарьи Мороз, остается только догадываться.

Бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения ради дочери Анны. Дарья убеждена, что девочка пойдет по ее стопам. "Она очень артистичный, креативный, творческий персонаж", – отметила актриса.

Впрочем, по словам Мороз, недавно наследница отказалась играть в фильме. "Недавно она проходила пробы, но сама отказалась сниматься. Это был короткий метр – достаточно серьезный, страшный, и Аня сказала: "Нет. Я не хочу сниматься в такой мрачной истории. Если бы было что-то веселое – я готова", – рассказала Дарья Мороз.