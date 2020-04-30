Дорого и очень больно: Зудина откровенно о молодости и красоте

Звезда сериала "Содержанки" поделилась рецептом вечной молодости. 54-летняя Марина Зудина выглядит очень свежо.

Актриса не стала скрывать, что сохранять красоту лица и тела – большой труд. Необходимо постоянно вкладывать время, силы и средства.

"Нужно много-много денег. Это я о том, что касается каких-то косметических процедур. И это очень больно", – откровенно сказала Марина Зудина. По словам актрисы, после некоторых манипуляций остаются отеки и синяки, которые вынуждают сидеть дома.

Звезда сериала "Содержанки" всегда любила хорошо выглядеть: хотела быть красивой для мужа, режиссера Олега Табакова, и детей. Держать себя в форме вынуждает и профессия. Роли, которые исполняет Зудина, предполагают определенную физическую форму. В "Инстаграм" Марина похвасталась, что в театре уже много лет не перешивают ее костюмы.

Зудина предпочитает раздельное питание. У актрисы отличная сила воли, также у нее есть желание заниматься собой. Марина уверена, что в большинстве своем женщины мало отличаются друг от друга. Представительницам прекрасного пола хочется, чтобы их любили и заботились о них. Сериал "Содержанки" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.