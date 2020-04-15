Зудина о Табакове: он держался ради дочери Марии

Актер и режиссер Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Смерть кинематографиста стала ударом для его родных. Супруге знаменитости, актрисе Марине Зудиной, его сыну Павлу и дочери Марии пришлось сплотиться.
Незадолго до ухода Табаков сильно болел. Семья старалась не расставаться надолго. Дети много времени проводили с Олегом Павловичем.
Артистка считает, что режиссер держался только ради Марии. "Она ему продлила жизнь. Он любил ее безмерно", - призналась Марина Зудина в шоу Константина Богомолова "Коронный выход".
После похорон Зудина ушла в работу. Артистка вышла на сцену МХТ имени Чехова. Марина подчеркнула, что муж никогда ни в чем ее не ограничивал. Между тем она часто не получала хорошие роли только потому, что являлась супругой художественного руководителя. Зудина не спорила, так как не хотела конфликтовать.
Напомним, Марина Зудина снимается в проекте режиссера Константина Богомолова "Содержанки". Зрители уже увидели два сезона теленовеллы. Актрисе досталась роль супруги высокопоставленного чиновника. Партнером вдовы Табакова по съемочной площадке стал Сергей Бурунов. Сериал "Содержанки" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.
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