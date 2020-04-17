Красавец-сын Табакова ужаснулся виду женщины в своей постели

Павел Табаков рассказал, какие девушки ему нравятся. Он признался, что не любит инстадив.

Откровениями о личной жизни наследник знаменитого артиста и режиссера поделился в прямом эфире с Тиной Канделаки. Павел Табаков отметил, что предпочитает встречаться с теми, кто может похвастаться естественной красотой.

Представительницы прекрасного пола, увлекающиеся инъекциями красоты, его не привлекают. Он искренне не понимает, зачем некоторые девушки накачивают губы. "У меня бывали такие случаи, что страшно было просыпаться с девушкой", – признался артист.

В настоящее время 24-летний наследник Олега Табакова живет в собственной квартире один. Ранее артист уже жил с избранницами, но ничего хорошего из этого не вышло.

Отметим, что Павел Табаков считается завидным женихом. Он красив, талантлив и богат. Парень играет главные роли в кино, имеет свою квартиру в центре Москвы. Примечательно, что при этом актер ведет себя очень скромно.

Павел Табаков рассказал, что у него есть оставшееся от знаменитого отца наследство. Пока за этими средствами следит его мать Марина Зудина. Сам же он живет на самостоятельно заработанные в кино деньги.