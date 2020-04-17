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Красавец-сын Табакова ужаснулся виду женщины в своей постели

Павел Табаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Павел Табаков рассказал, какие девушки ему нравятся. Он признался, что не любит инстадив.
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Откровениями о личной жизни наследник знаменитого артиста и режиссера поделился в прямом эфире с Тиной Канделаки. Павел Табаков отметил, что предпочитает встречаться с теми, кто может похвастаться естественной красотой.

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Представительницы прекрасного пола, увлекающиеся инъекциями красоты, его не привлекают. Он искренне не понимает, зачем некоторые девушки накачивают губы. "У меня бывали такие случаи, что страшно было просыпаться с девушкой", – признался артист. 

В настоящее время 24-летний наследник Олега Табакова живет в собственной квартире один. Ранее артист уже жил с избранницами, но ничего хорошего из этого не вышло.

Отметим, что Павел Табаков считается завидным женихом. Он красив, талантлив и богат. Парень играет главные роли в кино, имеет свою квартиру в центре Москвы. Примечательно, что при этом актер ведет себя очень скромно.

Павел Табаков рассказал, что у него есть оставшееся от знаменитого отца наследство. Пока за этими средствами следит его мать Марина Зудина. Сам же он живет на самостоятельно заработанные в кино деньги.

Автор: 17 апреля 2020, 13:57
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