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Пригожин ответил Макаревичу: Умных людей в России все меньше

Иосиф Пригожин. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
К диалогу вокруг сериала "Зулейха открывает глаза" присоединился продюсер Иосиф Пригожин. Он поддержал лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который разделил россиян на два "биологических вида" – тех, кто читает книги, и тех, кто смотрит телевизор.
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Продюсер выразил некоторую солидарность с музыкантом. Иосиф Пригожин отметил, что шокирован поведением части нашего общества. Знаменитость осуждает соотечественников за травлю прекрасной актрисы Чулпан Хаматовой. В теленовелле "Зулейха открывает глаза" артистка, по словам Пригожина, играет блестяще.

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Зулейха открывает глаза (сериал)

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

Иосиф подчеркнул, что мы живем в обществе "инквизиторов, не ценящих ни прошлое, ни родство, ни чужое мнение". Народ ставит клеймо на каком-либо произведении, не удосужившись даже вникнуть в его суть.

Иосиф Пригожин поведал, что смотрит сериал "Зулейха открывает глаза" вместе с женой, певицей Валерией. Артистка, как оказалось, знакома с одноименным романом Гузель Яхиной. Книга стала основой для сценария фильма.

Продюсер добавил, что в некотором роде согласен с высказыванием Андрея Макаревича. "Очень неприятно слышать все эти отзывы о сериале. Как будто мы живем среди Шариковых. Это эмоциональная незрелость", - цитирует знаменитость РИА ФАН.

Иосиф постоянно сталкивается с ханжеством и хамством. Пригожин с сожалением отметил, что народ потерял человеколюбие, умных людей в России все меньше.

Прокомментировал Иосиф Пригожин и заявление Андрея Макаревича о пропаганде на отечественном телевидении, которая и воспитала оголтелую аудиторию. Продюсер подчеркнул, что мозги промывают в большинстве стран мира, где-то это делают незаметно, а где-то, как в России, например, очень топорно. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".

Автор: 21 апреля 2020, 13:53
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