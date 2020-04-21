Пригожин ответил Макаревичу: Умных людей в России все меньше

К диалогу вокруг сериала "Зулейха открывает глаза" присоединился продюсер Иосиф Пригожин. Он поддержал лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который разделил россиян на два "биологических вида" – тех, кто читает книги, и тех, кто смотрит телевизор.

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