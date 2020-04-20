"Конвульсии выделывает, чтобы о нем вспомнили": Цыганова оплевала Макаревича

Теленовелла "Зулейха открывает глаза" получила много неодобрительных отзывов. Музыкант Андрей Макаревич заступился за сериал и его создателей. Рассуждая о реакции зрителей на ленту, солист коллектива "Машина времени" разделил соотечественников на два типа: тех, кто смотрит телевизор, и тех, кто читает книги.
Комментировать сериал и рассуждения Андрея Макаревича Вика Цыганова отказалась. Тем не менее, артистка заметила, что музыкант – провокатор. Высказываясь, он напоминает аудитории о своем существовании. "Иногда он какие-то конвульсии такие выделывает, чтобы о нем вспомнили", – рассудила Цыганова.
Вокалистка предположила, что лидер группы "Машина времени" иссяк как творческая единица. Это произошло из-за того, что Макаревич перестал любить людей и Бога.
Фигура Андрея Макаревича неприятна Вике Цыгановой. "Я его и музыкантом особо никогда не считала", – оплевала коллегу по цеху знаменитость.
В беседе с "Царьградом" артистка отметила также, что никогда не понимала музыку коллектива "Машина времени". Песни группы она назвала протестными. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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