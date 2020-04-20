"Поднялась вонь": Макаревич поделил россиян на два "биологических вида"

Андрей Макаревич отметил, что книга Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", едва появившись на книжных прилавках, сразу стала сенсацией. Она завоевала несколько престижных премий и любовь читателей.
Между тем телесериал, снятый по роману Яхиной, встретили в штыки. Вокруг теленовеллы, по словам Макаревича, "поднялась вонь".
"Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят... В общем, типичное "оскорбление чувств верующих", – написал музыкант в личном аккаунте соцсети "Фейсбук".
Лидер группы "Машина времени" отметил, что между фильмом и книгой нет особых различий. Роман и лента одинаково хороши.
Расхождение в восприятии сериала и литературного источника Макаревич объяснил так: "Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор".
О других различиях "видов" вокалист предусмотрительно умолчал. Артист опасается реакции общественности.
Макаревич добавил, что пропагандисты на отечественном телевидении проделали большую работу. "За шесть лет провели безупречную селекцию", - заметил лидер группы "Машина времени". Знаменитость считает, что плоды этой деятельности только предстоит собрать. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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