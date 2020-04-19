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Сериалы

Сериал "Зулейха открывает глаза" обвинили в оскорблении верующих за интим в мечети

Фото: Пресс-служба
Вызвавший волну критики сериал "Зулейха открывает глаза" хотят проверить на предмет нарушения законодательства. Всему виной откровенные сцены в мечети и неожиданно "отправленные" в Сибирь реальные муфтии.
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Провести проверку сериала потребовал член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод. Как сообщает РИА Новости, он намерен добиться проведения анализа отдельных сцен и реплик из произведения. По его словам, некоторые части кинопроекта по-настоящему возмутили российских мусульман.

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Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, в свою очередь, настаивает, чтобы авторы сериала "Зулейха открывает глаза" извинились перед мусульманским сообществом. Как пояснил российский муфтий, в проекте использовались имена реальных представителей мусульманского духовенства. При этом с легкой руки сценаристов, почтенных религиозных деятелей окрестили политзаключенными и отправили на каторгу. "Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь", – возмутился муфтий.

Такое положение дел крайне изумило сыгравшую главную роль в сериале актрису Чулпан Хаматову – она совсем не ожидала, что ее и коллег по фильму уличат во лжи и будут обвинять в искажении российской истории.

Впрочем, по мнению режиссера проекта Егора Анашкина, многим сериал "Зулейха открывает глаза" понравился. Он считает, что зрители не вправе судить о достоверности картины, так как не жили в то время. 


19 апреля 2020, 13:00

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