Хаматова о травле: Показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать правду

По словам Хаматовой, теленовеллу стали критиковать сразу после выхода первой серии. Такая реакция зрителей изумила знаменитость. Аудитория назвала сериал "Зулейха открывает глаза" русофобским и несоответствующим исторической правде.
Чулпан уверена, что травля не направлена персонально на нее. Более того, она показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать правду. Артистка отметила некоторую закономерность в том, как по-хамски ведут себя все те, то кричит об "осквернении истории".
"Все перемешано, взаимосвязано, в том числе и невежество – с варварством и агрессией, с неумением подбирать слова для описания своего чувства, нет: выплюнул и пошел дальше", – рассудила звезда сериала "Зулейха открывает глаза".
Чулпан Хаматова добавила, что агрессивное поведение – это, скорее всего, защитная реакция. Многие сейчас испытываю страх.
Высказалась звезда и о нападках жителей Татарстана. Вот их знаменитость как раз и ждала. Роман Гузель Яхиной, послуживший основой для сериала о Зулейхе, в свое время вызвал в регионе бурную дискуссию. Уже во время съемок начались упреки из-за того, что голова у главной героини не покрыта, сообщает novayagazeta.ru. Чулпан добавила, что с приходом советской власти многие верующие женщины сняли платки. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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