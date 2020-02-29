"Вы с ума посходили?": Прилучный потерял самообладание после слухов о заложенном имуществе

Отмечалось, что знаменитость лишилась джипа Range Rover. Прилучному пришлось заложить автомобиль, чтобы погасить кредит в "Росгосстрахе". За машину актер получил пять миллионов рублей. Дескать, Павел заранее готовился к расставанию с женой Агатой Муцениеце.
Между тем сам актер эту информацию опровергает. В "Сторис" своего "Инстаграм" звезда сериала "Мажор" опубликовала скриншот страницы портала о жизни звезд. Павел Прилучный дал понять, что домыслы СМИ – абсолютная неправда.
"Да вы чего там с ума посходили то, откуда бред собираете? (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – потерял самообладание артист.
Добавим, что ранее появилась информация о финансовых трудностях у звезды сериала "Мажор". В конце января писали о том, что Павел должен налоговой 150 тысяч рублей за машину и имущество. Более того, у Прилучного есть неоплаченный штраф от ГИБДД.
Тогда Агата Муцениеце выступала в защиту супруга. Артистка сообщила журналистам, что долги у актера появились случайно. По ее словам, Прилучный просто-напросто не успевал заехать к налоговикам из-за плотного рабочего графика. Систему оплаты Агата назвала неудобной.
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