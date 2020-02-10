Покрыла пеной: Дарью Мороз застукали за необычным занятием

Артистка впервые самостоятельно выкупала собственный автомобиль. Процесс звезде сериала "Содержанки" показался очень увлекательным.
"Всегда мечтала это сделать! Радуюсь, как в детстве!" - описала эмоции Дарья Мороз в личном "Инстаграм".
Также артистка опубликовала видео, снятое на автомойке. В кадре знаменитость, облаченная в синюю робу, держит в руках шланг. Она аккуратно покрывает транспортное средство пеной.
Общаясь с поклонниками в комментариях, Дарья отметила, что в мойке машин нужна практика. Новичкам звезда сериала "Содержанки" посоветовала надевать водоотталкивающий плащ. Также Мороз рассказала, какой марки и модели ее авто. Как оказалось, артистка передвигается по московским улицам на LexusNX200.
Ранее Дарья Мороз сделала заявление. Актриса поведала, что рассталась с мужем, режиссером Константином Богомоловым, не из-за телеведущей Ксении Собчак. Артистка отметила, что всем приятно думать, что муж бросил ее ради другой, но все не так. Пара рассталась задолго до романа Богомолова и Собчак. "Я поняла это чуть раньше Кости. Мы дали много друг другу и пошли дальше – это нормально", – сказала звезда сериала "Содержанки".
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Соседи громко ругаются
Не зовет замуж спустя 8 лет
Надоело жевать ковёр