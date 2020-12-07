Звезда "Друзей" заставляла беременною зазнобу добывать смертельные дозы наркотиков

Бывшая возлюбленная американского актера Мэттью Перри сделала шокирующее заявление. Кейти Эдвард, будучи в положении, добывала наркотики звезде сериала "Друзья".

Перри и Эдвард встречались около десяти лет назад. "Он забавный, легкий, и я просто чувствовала себя очень комфортно рядом с ним. Мы были приятелями и любили тусоваться", – вспомнила экс-зазноба звезды сериала "Друзья" в свежем интервью.

Кейти поддерживала Мэттью в самый сложный период его жизни. В те годы артист употреблял наркотики. В 2011-м, когда Эдвард была на пятом месяце беременности, артист заставлял ее перевозить запрещенные вещества. Девушка встречалась с диллерами вместо самого Перри.

"Он говорил, что никто не будет останавливать девушку в положении", – сказала Эдвард.

Порой Кейти приходилось пересекаться с торговцами наркотиками по три раза на день. Иногда девушка приносила вещества Перри прямо на съемочную площадку.

Эдвард казалось, что актер "Друзей" обладает неограниченным запасом здоровья и сил. "Я думала: "Как можно столько всего сделать и не умереть". 80 таблеток в день – это смертельно", – отметила она.

Перри платил Эдвард за каждый такой поход. За сутки девушка могла заработать три-четыре тысячи долларов. Артист, по словам его бывшей возлюбленной, очень богат. Звезда "Друзей" может вообще не работать.

Сегодня Кейти Эдвард терзается чувством вины, ведь она потакала пагубному пристрастию артиста. Девушка считает, что была плохим другом Мэттью. "Я не хотела, чтобы в этом состоянии он водил и шатался по улицам", – рассказала бывшая зазноба знаменитости. Роман со звездой сериала "Друзья" Кейти назвала токсичным.

Спустя время Мэттью Перри оказался в реабилитационном центре для наркозависимых. Сейчас актер ведет трезвый образ жизни. Звезда сериала "Друзья" собирается жениться. Артист сделал предложение 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц.