Появилась важная информация о замороженном спецвыпуске "Друзей"

По словам знаменитости, "воссоединение" актеров культового ситкома состоится в марте 2021 года. Мэттью Перри заметил, что его и других звезд сериала "Друзья" ожидают насыщенные месяцы. "И это то, что мне так нравится!" – отметил артист в "Твиттер".

О том, что телеканал НВО собирается снимать спецвыпуск культового сериала 90-х "Друзья", стало известно в феврале 2020 года. Работа над эпизодом должна была начаться в марте. Детали проекта первое время держались в строжайшем секрете.

Спустя время продюсеры начали дразнить фанатов ситкома, выдавая информацию по частям. Так стало известно, что новый эпизод будет длиться 60 минут. Его снимут специально для платформы HBO Max.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!