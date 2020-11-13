Появилась важная информация о замороженном спецвыпуске "Друзей"

Мэттью Перри поделился радостной новостью. Исполнитель роли Чендлера Бинга назвал предполагаемую дату старта работы над специальным эпизодом сериала "Друзья".

По словам знаменитости, "воссоединение" актеров культового ситкома состоится в марте 2021 года. Мэттью Перри заметил, что его и других звезд сериала "Друзья" ожидают насыщенные месяцы. "И это то, что мне так нравится!" – отметил артист в "Твиттер".

О том, что телеканал НВО собирается снимать спецвыпуск культового сериала 90-х "Друзья", стало известно в феврале 2020 года. Работа над эпизодом должна была начаться в марте. Детали проекта первое время держались в строжайшем секрете.

Спустя время продюсеры начали дразнить фанатов ситкома, выдавая информацию по частям. Так стало известно, что новый эпизод будет длиться 60 минут. Его снимут специально для платформы HBO Max.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

В одном из интервью актриса Лиза Кудроу, сыгравшая роль Фиби Буффе, рассказала, что спецвыпуск – это не новый эпизод сериала. Он будет больше похож на встречу старых друзей перед камерами. Более того, проект будет сниматься без сценария. Кудроу обещала, что фанаты сериала "Друзья" узнают много нового о своих любимцах.

Как писали "Дни.ру", съемки спецвыпуска сериала "Друзья" на данный момент заморожены. Отложить работу над проектом пришлось из-за пандемии коронавируса. Продюсеры опасались, что COVID-19 может поставить крест на эпизоде, ведь собрать звезд шоу вместе крайне сложно. Видимо, создателям ситкома удалось как-то выйти из ситуации.