Дженнифер Энистон заклевали из-за странного украшения на елке

51-летняя голливудская дива опубликовала в "Сторис" личного микроблога фото рождественского украшения. Дженнифер Энистон показала медальон из дерева с надписью: "Наша первая пандемия 2020".
Елочная игрушка звезды сериала "Друзья" взбесила пользователей Сети. Интернет-обитатели в один голос твердили, что подобных украшений не должно быть на рождественском дереве. Многие расценили безделушку как знак неуважения к жертвам коронавирусной инфекции.
По мнению подписчиков Энистон, пандемия показала, как сильно знаменитости оторваны от реальной жизни. "Им безразлично все, что не связано напрямую с ними", – рассудили пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", минувшим летом Дженнифер Энистон участвовала в благотворительной акции. Звезда сериала "Друзья" выставила собственное обнаженное фото на аукцион. Вырученные с продажи снимка средства должны были направиться на борьбу с коварным коронавирусом.
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