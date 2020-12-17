Бориса Клюева не хватает: звезды "Ворониных" воссоединились

Накануне в особняк Екатерины Волковой был полон гостей. К актрисе приехали актеры Станислав Дужников, Анна Фроловцева и Юлия Куварзина.
Актеры сериала "Воронины" устроили настоящую пирушку. Знаменитости накрыли большой стол в гостиной. Станислав Дужников в компании мужа Екатерины Волковой, Андрея Карпова, пожарил мясо на мангале.
"Проболтали до четырех утра. Вот что значит давно не виделись", – написала актриса в личном микроблоге.
После застолья звезды сериала "Воронины" отправились спать. К счастью, в большом доме Волковой всем нашлось место.
"В 13:30 сели завтракать", – рассказала Екатерина на следующий день. Анна Фроловцева приготовила много вкусностей своим кинодетям.
В воссоединении звезд сериала "Воронины" не участвовал актер Георгий Дронов. Волкова объяснила, почему ее экранный супруг не заглянул на огонек.
"Егор просто был на гастролях и вчера очень поздно прилетел. К нам не успел. Мы не ссорились, все прекрасно и все его любят, и обожают", - поведала Екатерина.
В комментариях к публикации поклонники с горечью отметили, что на фото и видеоотчетах с посиделок не хватает Бориса Клюева. Знаменитость умерла 1 сентября 2020 года. Звезде сериала "Воронины" было 76 лет. Клюев скончался после продолжительной борьбы с болезнью.
"Он теперь навсегда с нами в наших сердцах", – отметила Екатерина Волкова.
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