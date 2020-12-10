Екатерина Волкова из сериала "Воронины" отказалась от второго ребенка

Звезда популярного ситкома стала мамой в 2011 году. Екатерина Волкова подарила мужу, танцору Андрею Карпову, дочь Елизавету. С тех пор артистке часто говорят о необходимости завести второго ребенка. По словам звезды сериала "Воронины", она долго не знала, как реагировать на подобные бестактные советы. Наконец артистка поделилась собственным взглядом на тему, которая касается только ее лично.
Как оказалось, будучи совсем юной, Волкова мечтала о большой семье. Екатерина планировала стать многодетной матерью. После появления дочери Елизаветы звезда "Ворониных" пересмотрела свои взгляды.
Актриса вышла на работу всего через месяц после родов. Совмещать съемки и родительские обязанности оказалось крайне сложно. "Тогда не было возможности нанять няню, которая бы подразгрузила меня", – призналась звезда. Ко всему прочему дочь Волковой росла гиперактивной и требовала постоянного внимания.
Екатерина подчеркнула, что сейчас Елизавета находится в очень приятном возрасте. "С ней не надо нянчиться, но она еще не подросток", - поведала Волкова.
"Я пока больше не планирую становиться мамой. Если в перспективе случится обратное, это будет подарком Бога", – призналась звезда сериала "Воронины". Знаменитость считает, что главный критерий семьи – это любовь, которая не коррелируется с количеством детей.
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