"Сидим без денег": Звезда "Ворониных" пожаловалась на судьбу

После смерти Бориса Клюева у команды сериала "Воронины" появились серьезные финансовые проблемы. Съемки популярного проекта приостановились и артисты перестали получать приличные гонорары. Пандемия коронавируса тоже оказала влияние на уровень достатка актеров. "Мы сидим без денег", – объявил Георгий Дронов.
У актера несколько кредитов, которые ему нечем выплачивать. К счастью, с жильем у Георгия Дронова все в порядке. Он купил московскую квартиру, в которой живет вместе с семьей. У мужчины двое детей – 8-летний Федор и 9-летняя Алиса, которые находятся на финансовом попечении отца.
"Я очень много кем могу пойти работать: от дворника до педагога, до постановщика и, возможно, даже до воспитателя. Хотя я не понимаю, зачем, если я готовил себя к профессиональной деятельности. Зачем компьютером забивать гвозди?", – заявил мужчина. Сериал "Воронины" был одним из основных источников дохода Георгия Дронова, поэтому ему пришлось затянуть пояс потуже. В академическом театре артист не служит. Все проекты, в которых он участвовал, были на коммерческой основе. Звезда сериала "Воронины" не представляет, как долго финансовые убытки будут мешать ему жить счастливо, и надеется, что в будущем закроет все долги.
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